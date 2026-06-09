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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Francesco Bagnaia Buka Suara soal Crash di Hungaria, Bukan Murni Salah Jorge Martin?

Selasa, 09 Juni 2026 – 12:11 WIB
Francesco Bagnaia Buka Suara soal Crash di Hungaria, Bukan Murni Salah Jorge Martin? - JPNN.COM
Rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Foto: MotoGP.

jpnn.com - Jorge Martin menjadi pusat perhatian setelah terlibat kecelakaan beruntun pada awal balapan MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Minggu (7/6/2026). Namun, Francesco Bagnaia punya pandangan lain.

Insiden itu terjadi ketika para pembalap memasuki tikungan awal pada lap pertama.

Martin kehilangan kendali saat melakukan pengereman hingga motornya melebar dan memicu tabrakan dengan Marco Bezzecchi.

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Persitiwa itu memicu efek domino yang turut melibatkan Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, serta Raul Fernandez.

Dari rangkaian insiden itu, hanya Fabio Di Giannantonio yang masih mampu melanjutkan balapan hingga finis di posisi ke-12, sementara pembalap lain terpaksa mengakhiri lomba lebih cepat

Selepas balapan, Jorge Martin menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas insiden yang terjadi.

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Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berhasil finis di posisi ketiga memberikan pandangannya terkait crash tersebut.

Dia menilai situasi di lintasan saat itu cukup berbahaya sejak awal balapan dimulai.

Jorge Martin menjadi pusat perhatian setelah terlibat kecelakaan beruntun pada MotoGP Hungaria 2026. Namun, Francesco Bagnaia punya pandangan lain.

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TAGS   Francesco Bagnaia  Jorge Martin  MotoGP  MotoGP Hungaria  MotoGP 2026 
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