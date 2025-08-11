Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Francesco Bagnaia vs Marc Marquez: Pertarungan Batin di Dalam Ducati?

Senin, 11 Agustus 2025 – 06:16 WIB
Francesco Bagnaia vs Marc Marquez: Pertarungan Batin di Dalam Ducati? - JPNN.COM
Marc Marquez (kiri) dan Pecco Bagnaia. Foto: Mohd Rasfan/AFP

jpnn.com - Francesco Bagnaia kabarnya sakit hati dengan keputusan manajemen Ducati merekrut Marc Marquez di MotoGP 2025.

Bagnaia merupakan andalan Ducati dalam enam musim terakhir. Pembalap asal Italia itu membayar kepercayaan tim dengan meraih dua gelar Juara Dunia pada 2022 dan 2023.

Marquez Usik Bagnaia di Ducati

Namun, dominasi Bagnaia di tim pabrikan tersebut dinilai mulai terusik setelah Ducati merekrut Marquez, salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP.

Baca Juga:

Marquez resmi diumumkan sebagai pembalap Ducati Lenovo pada Juni 2024. Rider asal Spanyol itu langsung menandai debutnya di MotoGP 2025 dengan performa impresif.

Pengamat MotoGP Carlo Penat menilai keputusan Gigi Dall’Igna selaku General Manager Ducati merekrut Marquez telah melukai hati Bagnaia.

“Keputusan Gigi Dall’Igna merekrut Marc Marquez melukai Pecco Bagnaia. Hal ini membuat tim tidak menghargainya,” kata Pernat, dikutip dari Motosan.

Baca Juga:

"Secara pribadi, saya mengkritik langkah itu. Saya tak dapat menyembunyikannya karena faktanya itu mengecewakan bagi tim yang telah melahirkan pembalap juara," tambahnya.

Marquez Pilihan Tepat Ducati

Meski begitu, Pernat juga meyakini Marquez adalah pilihan tepat dan tak akan mengecewakan manajemen Ducati.

Francesco Bagnaia kabarnya sakit hati dengan keputusan manajemen Ducati merekrut Marc Marquez di MotoGP 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  Francesco Bagnaia  Ducati  Bagnaia  MotoGP 2025 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp