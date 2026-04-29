Francisco Rivera Ungkap Isi Ruang Ganti Persebaya Sebelum Bungkam Arema FC

jpnn.com - Francisco Rivera tampil sebagai pembeda saat Persebaya Surabaya mempermalukan Arema FC dalam laga pekan ke-30 BRI Super League.

Gelandang asal Meksiko tersebut menunjukkan kelasnya dengan mencetak dua gol dan menyumbang satu asis.

Kontribusi River ikut membantu Persebaya menghajar Arema empat gol tanpa balas di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4/2026).

Aksi impresif Rivera membuat mantan pemain Madura United dinobatkan sebagai Player of The Match.

Rivera menegaskan bahwa hasil tersebut terasa sangat spesial karena duel melawan Arema selalu memiliki arti lebih bagi Persebaya dan para pendukungnya.

Baginya, kemenangan di Derbi Jatim ini bukan sekadar tambahan angka di klasemen, tetapi juga menjadi jawaban atas harapan besar dari Bonek dan Bonita.

"Tentunya kami senang karena bisa mendapat tiga poin. Kami tahu ini pertandingan Derbi yang sangat penting untuk Bonek dan juga tim," jelasnya.

Rivera mengungkapkan bahwa sebelum pertandingan dimulai, seluruh pemain sudah saling mengingatkan agar tetap tenang, cerdas dalam mengambil keputusan, dan tampil habis-habisan di atas lapangan.