Frans Putros Bawa Nama Persib ke Piala Dunia 2026, Ada Fakta Menarik di Baliknya

jpnn.com - Full back Persib Bandung Frans Putros resmi masuk skuad Timnas Irak untuk Piala Dunia 2026.

Pemain berusia 32 tahun itu pun mencatatkan pencapaian spesial dalam kariernya.

Putros menjadi salah satu dari 26 pemain pilihan Pelatih Irak Graham Arnold untuk tampil pada ajang empat tahunan itu.

Pemanggilan itu menjadi momen istimewa bagi Putros. Selain berpeluang tampil di Piala Dunia, dia juga menciptakan catatan penting bagi sepak bola Indonesia.

Sebelumnya, kompetisi Indonesia memang pernah dihuni sejumlah pemain yang memiliki pengalaman tampil di Piala Dunia, seperti Roger Milla, Mario Kempes, Pierre Njanka, hingga Michael Essien.

Namun, para pemain tersebut lebih dahulu tampil di putaran final Piala Dunia sebelum melanjutkan karier di Indonesia.

Situasi berbeda dialami Putros. Saat namanya diumumkan dalam skuad Irak, mantan pemain Port FC itu masih berstatus sebagai penggawa Persib.

Karena itu, Putros menjadi pemain aktif dari klub Indonesia pertama yang mendapat kesempatan tampil di putaran final Piala Dunia.