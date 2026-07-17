Frans Putros Minta Kenaikan Kontrak Setelah Piala Dunia 2026, Persib Pilih Berpisah

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung. Frans Putros dipastikan tidak lagi berseragam Maung Bandung setelah negosiasi kontrak baru gagal mencapai kesepakatan.

Bek Timnas Irak itu disebut-sebut meminta kenaikan nilai kontrak seusai tampil di Piala Dunia 2026.

Permintaan tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang membuat pembicaraan antara kedua pihak menemui jalan buntu.

Padahal, Persib sebelumnya ingin mempertahankan Putros sebagai bagian dari skuad musim depan setelah penampilannya membantu klub meraih gelar juara Super League 2025/2026.

Situasi semakin menarik karena Persib juga menerima kompensasi dari FIFA atas keikutsertaan Putros bersama Timnas Irak di Piala Dunia 2026. Meski demikian, negosiasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan baru.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengakui manajemen telah berupaya memperpanjang kontrak pemain berusia 33 tahun tersebut.

"Sejak masa kontraknya berakhir, kami telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros. Namun, hingga proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai. Dengan penuh rasa hormat, Persib dan Frans Putros sepakat untuk mengakhiri kebersamaan ini," ungkap Adhitia.

Frans Putros didatangkan Persib dari Port FC pada awal musim Super League 2025/2026 dengan durasi kontrak satu tahun.