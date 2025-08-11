Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Frans Putros Nikmati Peran Baru di Persib Bandung, Singgung Beckham Putra

Senin, 11 Agustus 2025 – 16:10 WIB
Frans Putros Nikmati Peran Baru di Persib Bandung, Singgung Beckham Putra - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Frans Putros dalam konferensi pers pascalaga melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Bek Persib Bandung Frans Putros menjalani peran barunya sebagai wing back kiri pada laga pembuka BRI Liga 1 2025/26 melawan Semen Padang.

Hal ini diluar kebiasaan mengingat pemain berusia 30 tahun itu biasa beroperasi sebagai bek tengah.

Putros dimainkan sejak menit pertama oleh Pelatih Persib Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025).

Baca Juga:

Meski jarang menempati posisi ini, baik saat membela Port FC di Liga Thailand maupun Timnas Irak, Putros tampil solid dan membantu Persib menang 2-0.

Gol kemenangan Maung Bandung dicetak Uilliam Barros pada menit ke-39 dan Febri Hariyadi (90').

Puji Sosok Beckham Putra

Sepanjang laga, Putros beberapa kali melakukan kerja sama apik dengan Beckham Putra di sisi kiri. Dia bahkan kerap melakukan overlap untuk membantu penyerangan.

Baca Juga:

"Beckham adalah pemain bagus, saya menikmati bermain satu garis dengannya. Dia bisa bekerja sama dan pandai berlari dengan bola sendirian."

"Saya sekarang menikmati bermain di posisi ini, tetapi tentu masih harus terus diperbaiki," kata Putros, Senin (11/8).

Frans Putros ungkap peran barunya saat membela Persib Bandung melawan Semen Padang. Singgung nama Beckham Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Frans Putros  Persib Bandung  Beckham Putra  Persib  Super League 
BERITA FRANS PUTROS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp