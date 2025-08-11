Frans Putros Nikmati Peran Baru di Persib Bandung, Singgung Beckham Putra

Senin, 11 Agustus 2025 – 16:10 WIB

jpnn.com - Bek Persib Bandung Frans Putros menjalani peran barunya sebagai wing back kiri pada laga pembuka BRI Liga 1 2025/26 melawan Semen Padang.

Hal ini diluar kebiasaan mengingat pemain berusia 30 tahun itu biasa beroperasi sebagai bek tengah.

Putros dimainkan sejak menit pertama oleh Pelatih Persib Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025).

Meski jarang menempati posisi ini, baik saat membela Port FC di Liga Thailand maupun Timnas Irak, Putros tampil solid dan membantu Persib menang 2-0.

Gol kemenangan Maung Bandung dicetak Uilliam Barros pada menit ke-39 dan Febri Hariyadi (90').

Puji Sosok Beckham Putra

Sepanjang laga, Putros beberapa kali melakukan kerja sama apik dengan Beckham Putra di sisi kiri. Dia bahkan kerap melakukan overlap untuk membantu penyerangan.

"Beckham adalah pemain bagus, saya menikmati bermain satu garis dengannya. Dia bisa bekerja sama dan pandai berlari dengan bola sendirian."

"Saya sekarang menikmati bermain di posisi ini, tetapi tentu masih harus terus diperbaiki," kata Putros, Senin (11/8).