Fransisca Lim Perkenalkan Desain Koleksi Produk Unggulannya di Negeri Pizza

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha visioner dan pendiri Shanghai Amas Huiyaxin International Trade Co., Ltd, Fransisca Lim bersama tim kreatifnya, mempresentasikan berbagai desain dan koleksi produk unggulannya kepada para mitra internasional di Negeri Pizza, Italia. Koleksi itu rencananya akan diluncurkan di berbagai negara Asia.

"Ini menjadi tonggak penting dalam ekspansi visi desain internasional kami," kata Fransisca Lim, Kamis (16/10).

Momentum tersebut terjadi ketika tim AMASE dari Tiongkok menggelar gathering eksklusif bersama Angie Lately di Roma, memperkenalkan dan mempromosikan konsep desain perusahaan yang dikenal dengan nama Vessira.

Baca Juga: Mahkota Karya Desainer Indonesia Bikin Penampilan Kylie Jenner Makin Berkelas

Acara itu dihadiri oleh para desainer dan pelaku industri dari berbagai negara. Mereka berasal dari Italia, Prancis, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya dan datang untuk bertukar ide serta merayakan keberagaman gaya desain dunia.

"Bukan hanya menjadi ajang perkenalan produk, tetapi juga perayaan lintas budaya dalam dunia desain,' ujarnya.

Fransisca dan timnya memperlihatkan material pilihan dari Italia serta inovasi desain modern yang menggabungkan unsur American minimalism dengan modern Asian sensibility. Hal itu menghasilkan konsep “modern living” yang elegan, fungsional, dan berkelas internasional.

Beberapa karya yang dipamerkan menggunakan material, seperti kaca, kristal, serta resin, yang memberikan sentuhan kontemporer dan elegan pada berbagai elemen rumah.

Fransisca mengaku terlibat secara langsung dalam proses pemilihan material di Italia, bekerja sama dengan para pengrajin dan desainer ternama.