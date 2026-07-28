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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Freelander 8 Berpotensi Jadi Pesaing Berat di Segmen SUV Premium

Selasa, 28 Juli 2026 – 14:13 WIB
Freelander 8 Berpotensi Jadi Pesaing Berat di Segmen SUV Premium - JPNN.COM
Freelander 8. Foto: chery-jlr

jpnn.com - Freelander 8 tampaknya siap menjadi penantang baru di segmen SUV premium.

Menjelang peluncurannya pada Agustus nanti, Chery-JLR kembali membuka detail kabin yang dipenuhi teknologi mutakhir dan fitur kenyamanan kelas atas.

SUV tersebut tampil dengan kokpit digital berpusat pada layar panoramik 46,3 inci serta layar hiburan 17,3 inci untuk penumpang belakang.

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Jantung sistem infotainment-nya mengandalkan prosesor Qualcomm Snapdragon 8397.

Freelander 8 Berpotensi Jadi Pesaing Berat di Segmen SUV Premium

Otak tersebut menawarkan lonjakan performa untuk mengakomodasi berbagai fitur pintar, termasuk teknologi bantuan berkendara Huawei Qiankun ADS.

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Nuansa premium juga terasa dari penggunaan material kayu open-pore, aluminium daur ulang, dan jok kulit Nappa.

Sistem audio Harman Kardon 23 speaker, kaca akustik berlapis, hingga fitur peredam bising aktif makin memperkuat kenyamanan di dalam kabin.

Freelander 8 tampaknya siap menjadi penantang baru di segmen SUV premium China dengan sederet fitur dan teknologi yang dibawa

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TAGS   Chery  Freelander 8  Jaguar Land Rover  SUV premium  otomotif 
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