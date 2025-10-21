French Open 2025: Jorji Terlihat Lemas, Sering Out

Selasa, 21 Oktober 2025 – 20:06 WIB

jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Tunggal putri peringkat sebelas dunia dari Indonesia Gregoria Mariska Tunjung a.k.a Jorji angkat koper dari French Open 2025 Super 750.

Jorji tumbang di babak pertama atau 32 Besar.

Perempuan berusia 26 tahun itu kalah dari ranking 14 dunia dari China Gao Fang Jie pada laga di Glaz Arena, Cesson Sevigne, Selasa (21/10) malam WIB.

Jorji kalah rubber game 21-18, 6-21, 13-21.

Statistik BWF merangkum, pertemuan ke-5 Jorji dengan Gao ini berlangsung selama 49 menit.

Jorji tak terlihat bergairah, tampak lemas. Sering terlihat membuat kesalahan sendiri, entah itu koknya menyangkut di net atau terlalu panjang-lebar alias out.

Kekalahan itu membuat head to head Jordi vs Gao menjadi 2-3.

Indonesia masih punya satu wakil lagi di nomor tunggal putri, yakni Putri Kusuma Wardani.