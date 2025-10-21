Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

French Open 2025: Jorji Terlihat Lemas, Sering Out

Selasa, 21 Oktober 2025 – 20:06 WIB
French Open 2025: Jorji Terlihat Lemas, Sering Out - JPNN.COM
Gregoria Mariska Tunjung. Foto: Bertrand Guay/AFP

jpnn.com - CESSON SEVIGNE - Tunggal putri peringkat sebelas dunia dari Indonesia Gregoria Mariska Tunjung a.k.a Jorji angkat koper dari French Open 2025 Super 750.

Jorji tumbang di babak pertama atau 32 Besar.

Perempuan berusia 26 tahun itu kalah dari ranking 14 dunia dari China Gao Fang Jie pada laga di Glaz Arena, Cesson Sevigne, Selasa (21/10) malam WIB.

Baca Juga:

Jorji kalah rubber game 21-18, 6-21, 13-21.

Statistik BWF merangkum, pertemuan ke-5 Jorji dengan Gao ini berlangsung selama 49 menit.

Jorji tak terlihat bergairah, tampak lemas. Sering terlihat membuat kesalahan sendiri, entah itu koknya menyangkut di net atau terlalu panjang-lebar alias out.

Baca Juga:

Kekalahan itu membuat head to head Jordi vs Gao menjadi 2-3.

Indonesia masih punya satu wakil lagi di nomor tunggal putri, yakni Putri Kusuma Wardani.

Jorji angkat koper dari French Open 2025 Super 750, kalah dari pemain lapis ke sekian China.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jorji  French Open 2025  Gregoria Mariska Tunjung  Putri KW 
BERITA JORJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp