Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

French Open 2025: Kalah Menyakitkan, Alwi Farhan Justru Temukan Semangat Baru

Jumat, 24 Oktober 2025 – 22:15 WIB
French Open 2025: Kalah Menyakitkan, Alwi Farhan Justru Temukan Semangat Baru - JPNN.COM
Alwi Farhan gagal melangkah ke semifinal French Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan harus mengakhiri langkahnya di babak perempat final French Open 2025 setelah kalah dari jagoan Thailand Kunlavut Vitidsarn.

Berlaga di Glaz Arena, Cesson-Sevigne, Prancis, Jumat (24/10/2025), Alwi tumbang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 14-21, 21-16, 8-21.

Pelajaran dari French Open 2025

Meski gagal melaju ke semifinal, pemain berusia 20 tahun itu mengaku tetap mengambil banyak pelajaran dari pertandingan tersebut.

Baca Juga:

"Pertandingan yang cukup sulit dan ini menjadi pelajaran lagi yang bisa saya ambil," ucap Alwi.

Telah Berjuang Keras

Pemain kelahiran Surakarta itu menegaskan dirinya selalu berusaha keras dalam setiap pertandingan meski kali ini hasilnya belum sesuai harapan.

"Saya selalu bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan, tetapi hari ini belum cukup. Jadi, saya harus mempersiapkan diri lebih baik lagi," lanjutnya.

Baca Juga:

Refleksi Bagi Alwi Farhan

Kekalahan ini menjadi refleksi bagi Alwi untuk memperkuat mental dan strategi menghadapi pemain-pemain papan atas dunia.

Meski terhenti di perempat final French Open 2025, Alwi Farhan tetap menunjukkan sinyal positif akan potensi besar tunggal putra muda Indonesia tersebut.

Alwi Farhan harus mengakhiri langkahnya di babak perempat final French Open 2025 setelah kalah dari jagoan Thailand Kunlavut Vitidsarn.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alwi Farhan  French Open 2025  Kunlavut Vitidsarn  French Open  bulu tangkis 
BERITA ALWI FARHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp