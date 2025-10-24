French Open 2025: Kalah Menyakitkan, Alwi Farhan Justru Temukan Semangat Baru

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan harus mengakhiri langkahnya di babak perempat final French Open 2025 setelah kalah dari jagoan Thailand Kunlavut Vitidsarn.

Berlaga di Glaz Arena, Cesson-Sevigne, Prancis, Jumat (24/10/2025), Alwi tumbang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 14-21, 21-16, 8-21.

Pelajaran dari French Open 2025

Meski gagal melaju ke semifinal, pemain berusia 20 tahun itu mengaku tetap mengambil banyak pelajaran dari pertandingan tersebut.

"Pertandingan yang cukup sulit dan ini menjadi pelajaran lagi yang bisa saya ambil," ucap Alwi.

Telah Berjuang Keras

Pemain kelahiran Surakarta itu menegaskan dirinya selalu berusaha keras dalam setiap pertandingan meski kali ini hasilnya belum sesuai harapan.

"Saya selalu bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan, tetapi hari ini belum cukup. Jadi, saya harus mempersiapkan diri lebih baik lagi," lanjutnya.

Refleksi Bagi Alwi Farhan

Kekalahan ini menjadi refleksi bagi Alwi untuk memperkuat mental dan strategi menghadapi pemain-pemain papan atas dunia.

Meski terhenti di perempat final French Open 2025, Alwi Farhan tetap menunjukkan sinyal positif akan potensi besar tunggal putra muda Indonesia tersebut.