JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

French Open 2025: Mimpi Juara Pupus, Fajar/Fikri Terpukul oleh Strategi Cerdik Duo Korea

Senin, 27 Oktober 2025 – 05:21 WIB
Ganda putra Indonesia Fajar Alfian (kiri) dan Muhammad Shohibul Fikri. Foto: pbsi

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus puas finis sebagai runner up French Open 2025 setelah kalah dari unggulan pertama asal Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Berlaga di Glaz Arena, Cesson-Sevigne, Paris, (Minggu (26/10/2025), Fajar/Fikri keok lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-10, 13-21, 12-21.

Memulai Gim Pertama dengan Mulus

Fajar/Fikri sebenarnya memulai laga dengan sangat baik. Mereka tampil agresif dan menekan sejak awal, hingga berhasil merebut gim pertama dengan selisih poin mencolok.

Namun, momentum berbalik pada gim kedua dan ketiga ketika pasangan Korea mengubah pola permainan.

"Pertandingan berjalan dengan lancar terutama di gim pertama, tapi di gim kedua dan ketiga lawan mengubah pola permainan. Kami jadi terpancing dengan pola mereka," ungkap Fajar.

Pertahanan Rapat Kim/Seo Menyulitkan

Dengan pertahanan rapat khas Korea, Kim/Seo beberapa kali membiarkan Fajar/Fikri menyerang, hanya untuk menunggu momen tepat melakukan serangan balik mematikan.

"Kami bersyukur dengan hasil ini, tapi kami harus kembali bersiap untuk turnamen ketiga di Jerman (Hylo Open) pekan depan."

"Kondisi fisik sudah mulai terkuras, jadi saya harus pintar-pintar menjaga performa," lanjutnya.

