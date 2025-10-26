French Open 2025: Misi Fajar/Fikri Demi Gelar yang Sudah Lama Dinanti!

Minggu, 26 Oktober 2025 – 05:48 WIB

jpnn.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar/Fikri memastikan satu tempat di final seusai menumbangkan unggulan kedua asal Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Berlaga di Glaz Arena, Cesson-Svigne, Prancis, Minggu (26/10/2025) dini hari WIB, kampiun China Open 2025 itu menang meyakinkan dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-19.

Back to Back Final Fajar/Fikri

Kemenangan ini menandai keberhasilan Fajar/Fikri mencapai back to back final, setelah sebelumnya juga melangkah ke partai puncak Denmark Open 2025, pekan lalu.

"Perasaannya pasti senang sekali bisa back to back final, tetapi harus dikontrol karena tetap harus fokus," ucap Fajar.

Menurut Fikri, kemenangan atas Aaron/Soh kali ini diraih berkat keberanian mereka untuk langsung tampil menekan sejak awal pertandingan.

Strategi Fajar/Fikri di Semifinal French Open 2025

Strategi menyerang itu membuat pasangan Malaysia kesulitan mengembangkan permainan.

"Kunci kemenangan hari ini dengan menerapkan strategi menyerang dari awal, tidak membiarkan lawan berkembang," timpal Fikri.

Kini, Fajar/Fikri tinggal selangkah lagi untuk mempersembahkan gelar kedua mereka di tahun 2025 sekaligus mengakhiri puasa gelar ganda putra Indonesia di French Open yang sudah berlangsung sejak 2019.