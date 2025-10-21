Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

French Open 2025: PBSI Tidak Banyak Bergantung pada Fajar/Fikri

Selasa, 21 Oktober 2025 – 17:09 WIB
French Open 2025: PBSI Tidak Banyak Bergantung pada Fajar/Fikri
Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri saat berlaga pada ajang Denmark Open 2025 di Jyske Bank Arena, Odense. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Raihan satu gelar juara dan satu runner up di Denmark Open 2025 diharapkan menjadi pelecut semangat bagi para pemain Indonesia untuk tampil lebih baik di turnamen berikutnya.

Pebulu tangkis Indonesia dijadwalkan berlaga pekan ini pada ajang French Open 2025 di Glaz Arena, Rennes. Turnamen BWF Super 750 tersebut akan diikuti 15 wakil Merah Putih.

Target PBSI

Kabid Binpres PBSI Eng Hian berharap para pemain bisa menunjukkan performa terbaik.

Pekan lalu, satu penggawa Pelatnas Cipayung, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri harus puas menjadi runner up Denmark Open 2025.

Ganda putra asal klub SGS Bandung itu takluk dari pasangan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan skor 18-21, 21-15, 19-21.

"Tentu kami senang dengan pencapaian Fajar/Fikri di Denmark Open 2025. Kami berharap keduanya bisa meningkatkan performa pekan ini."

"Dari kami sendiri, tidak ingin target prestasi hanya dibebankan kepada satu pasangan atlet," ujar pria yang akrab disapa Didi itu.

Persiapan Menjelang French Open 2025

Dari sektor ganda putra, harapan juga diberikan kepada Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat.

PBSI tidak mau banyak mengandalkan pasangan Fajar/Fikri pada French Open 2025, Selasa (21/10)

