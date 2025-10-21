Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

French Open 2025: Tantangan Besar Menanti Delegasi Merah Putih

Selasa, 21 Oktober 2025 – 07:29 WIB
French Open 2025: Tantangan Besar Menanti Delegasi Merah Putih - JPNN.COM
Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Terdapat delapan wakil Indonesia yang akan berjuang pada hari pertama French Open 2025.

Turnamen BWF Super 750 itu akan digelar di Glaz Arena, Cesson-Sevigne, Prancis, Selasa (21/10/2025) mulai pukul 10.00 waktu setempat atau 15.00 WIB.

Pasangan ganda campuran Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Anthony Sinisuka Ginting (tunggal putra) menjadi wakil Indonesia pertama yang tampil.

Baca Juga:

Ginting akan menghadapi Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) di laga kedua court 3, sedangkan Jafar/Felisha berjumpa pasangan Mads Vestergaard/Christine Busch (Denmark) pada partai kedua court 2.

Selain itu, Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri) juga akan turun ke lapangan untuk menghadapi Gao Fang Jie (China). Pertandingan ini ini dijadwalkan sebagai partai kelima di court 1.

Dari sektor ganda putri, Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi akan berhadapan dengan Jaqueline Lima/Samia Lima (Brasil) di pertandingan keenam court 2.

Baca Juga:

Sementara itu, Alwi Farhan mendapatkan tantangan berat menghadapi andalan tuan rumah, Alex Lanier, di pertandingan ketujuh court 1.

Setelah laga Alwi, lapangan 1 kembali menyajikan pertandingan ganda putri antara Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari melawan pasangan Nikol Carulla/Carmen Jimenez (Spanyol).

