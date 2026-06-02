Fresh ‘n Cool, MLDSPOT Suguhkan Musisi Favorit Serta Aktivasi Seru di Java Jazz 2026

Selasa, 02 Juni 2026 – 12:12 WIB
Mocca saat beraksi di MLDSPOT Stage Bus Jazz dalam gelaran Java Jazz Festival 2026 di NICE PIK2, Tangerang pada 29-31 Mei 2026. Foto: Dok. MLDSPOT

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan orang memadati myBCA International Java Jazz Festival 2026 di NICE, PIK 2, Tangerang pada 29-31 Mei 2026, untuk menikmati suguhan musik lintas genre dari musisi nasional maupun internasional.

Di tengah kemeriahan festival musik terbesar di Indonesia tersebut, MLDSPOT kembali menghadirkan berbagai pengalaman menarik yang memadukan musik, gaya hidup, serta aktivasi interaktif bagi para pengunjung.

Kehadiran MLDSPOT tahun ini menjadi bagian dari perjalanan panjang kolaborasi bersama Java Festival Production yang telah terjalin selama lebih dari satu dekade.

Nathaniel Widhiyanto Utomo selaku Representatif MLDSPOT mengatakan, Java Jazz Festival terus berkembang mengikuti perubahan tren musik dan karakter audiens masa kini sehingga tetap relevan dengan target pasar MLDSPOT.

Menurutnya, Java Jazz berhasil berkembang tanpa meninggalkan identitasnya sebagai festival jazz. Kehadiran musisi lintas genre membuat festival itu semakin dekat dengan generasi muda, sekaligus tetap relevan bagi penikmat musik dari berbagai kalangan.

Jazz tetap menjadi fondasi utama yang hadir melalui berbagai penampilan, kolaborasi, dan eksplorasi musikal yang ditawarkan setiap tahunnya. Perpaduan antara tradisi jazz dan perkembangan musik modern inilah yang membuat Java Jazz terus relevan, baik bagi penikmat jazz maupun generasi baru pecinta musik.

"Karena itu, kami melihat Java Jazz sebagai platform yang tepat untuk membangun engagement dengan audiens MLDSPOT. Hal itu pula yang membuat kolaborasi MLDSPOT dan Java Jazz terus berlanjut hingga lebih dari 15 tahun,” ungkap Nathaniel Widhiyanto Utomo

Tahun ini MLDSPOT menghadirkan tiga area utama, yakni MLDSPOT Hall, MLDSPOT Stage Bus Jazz, serta Booth Fresh ‘n Cool by MLDSPOT.

