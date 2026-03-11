Friderica Widyasari Dewi Resmi Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner OJK

jpnn.com, JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan struktur baru kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masa jabatan 2026-2031.

Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK yang baru.

Friderica resmi terpilih untuk menjadi pemimpin lembaga pengawas jasa keuangan tersebut, menggantikan posisi Mahendra Siregar.

Penetapan ini dilakukan setelah dirinya menuntaskan seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan legislatif.

Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, Komisi XI tidak hanya menetapkan posisi ketua, tetapi juga menyetujui empat nama pejabat lainnya.

Kelima figur terpilih ini akan mengisi formasi kepemimpinan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, serta tiga Kepala Eksekutif OJK.

Penunjukan kelima nama tersebut buah dari musyawarah dan mufakat para anggota dewan.

Adapun rincian komposisi Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK yang telah disetujui menempatkan Friderica Widyasari Dewi pada posisi puncak sebagai Ketua.