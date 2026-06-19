Friendly Match Combiphar dan Persib Perkuat Kolaborasi Olahraga-Kesehatan

jpnn.com, BANDUNG - Kemitraan strategis antara PT Combiphar dan Persib Bandung kembali diwujudkan melalui pertandingan persahabatan (friendly match) yang mempertemukan

tim internal Combiphar dengan skuad Persib The Legend di Stadion Siliwangi, Bandung, Sabtu (20/6).

Laga yang berlangsung dalam format 2 x 25 menit tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga simbol kuat sinergi antara dunia olahraga dan kesehatan dalam menginspirasi gaya hidup sehat dan aktif bagi masyarakat Indonesia.

Pertandingan ini merupakan kelanjutan dari kemitraan resmi yang telah terjalin sejak Agustus 2025, ketika Combiphar bergabung sebagai mitra strategis Persib dalam momentum Pesta Biru di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Setelah hampir satu tahun menjalin kerja sama, kedua pihak terus memperkuat kolaborasi melalui berbagai program yang memberikan dampak positif bagi komunitas dan penggemar sepak bola.

Pada laga persahabatan tersebut, Persib All-Stars diperkuat sejumlah legenda dan ikon sepak bola Indonesia, di antaranya Adam Alis, Ahmad Jufriyanto, Atep, Tantan, Coach Djajang Nurjaman, serta Ajat Sudrajat.

Menambah kehangatan pertandingan, skuad Persib All-Stars juga meminjam satu penjaga gawang dari tim Combiphar sebagai bentuk kebersamaan dan sportivitas.

Pertandingan berlangsung seru dan penuh semangat. Tim Combiphar berhasil mencetak tiga gol, salah satunya melalui Director PT Combiphar Weitarsa Hendarto. Sementara itu, Persib All-Stars menutup pertandingan dengan kemenangan 5-3.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan kolaborasi antara Persib dan Combiphar memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar kerja sama komersial.