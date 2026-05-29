Frisian Flag Luncurkan Kampanye 'Temani Langkahmu, Kini dan Nanti'

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kehidupan yang makin dinamis dan penuh tantangan, Frisian Flag Indonesia meluncurkan kampanye terbaru bertajuk “Temani Langkahmu, Kini dan Nanti”.

Kampanye ini menjadi wujud komitmen berkelanjutan Frisian Flag untuk terus hadir mendampingi keluarga Indonesia melalui dukungan nutrisi, kebiasaan hidup sehat, dan semangat optimisme menghadapi masa depan.

Selama lebih dari 100 tahun hadir di Indonesia, Frisian Flag percaya bahwa kualitas hidup yang lebih baik dibangun dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Karena itu, melalui kampanye ini, Frisian Flag ingin hadir lebih dekat sebagai sahabat keluarga Indonesia di setiap tahap kehidupan.

“Di tengah kehidupan yang semakin dinamis dan penuh tantangan, kami memahami bahwa keluarga Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar produk bernutrisi. Mereka membutuhkan dukungan yang relevan, dekat, dan hadir dalam keseharian. Kampanye ‘Temani Langkahmu, Kini dan Nanti’ merupakan evolusi dari komitmen jangka panjang Frisian Flag Indonesia untuk terus mendampingi keluarga Indonesia di setiap tahap kehidupan,” ujar Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia Andrew F. Saputro.

Andrew menambahkan melalui kampanye ini Frisian Flag ingin menghadirkan semangat Nourishing Indonesia dalam bentuk yang lebih dekat dan humanis.

“Frisian Flag ingin terus hadir mendampingi keluarga Indonesia menjalani hidup yang lebih sehat, semangat dan optimis. Karena kami percaya, masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah-langkah kecil dan kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten setiap hari,” ujarnya.

Head of Masterbrand & Future Innovation PT Frisian Flag Indonesia Kanya Ramyacitta menjelaskan di tengah situasi yang penuh tantangan, Frisian Flag hadir untuk menumbuhkan semangat keluarga indonesia melalui nutrisi susu.

Melalui kampanye “Temani Langkahmu, Kini dan Nanti”, Frisian Flag ingin menghadirkan semangat Nourishing Indonesia dengan cara yang lebih dekat, relevan, dan bermakna bagi keseharian keluarga Indonesia.