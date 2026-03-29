From Ashes To New Gambarkan Kelelahan Emosional Lewat Die For You

jpnn.com, PENNSYLVANIA - Band rock asal Pennsylvania, From Ashes To New meluncurkan single terbaru yang berjudul Die For You.

Lagu tersebut menjadi salah satu materi dari album terbaru, Reflections yang dijadwalkan akan rilis pada 17 April 2026 via Better Noise Music.

Dalam Die For You, From Ashes To New mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang dipenuhi kontrol, keinginan dan rasa bersalah.

Lagu itu menggambarkan kelelahan emosional ketika seseorang terus memberikan segalanya dalam sebuah hubungan namun tetap merasa tidak pernah cukup.

Menurut Matt Brandyberry, lagu Die For You mencerminkan momen ketika seseorang mulai mempertanyakan seberapa jauh rela kehilangan diri sendiri demi orang lain.

Sementara itu, vokalis Danny Case menambahkan bahwa Die For You berbicara tentang usaha tanpa henti untuk menyenangkan pasangan, meskipun pada akhirnya terasa seperti apapun yang dilakukan tetap tidak pernah cukup.

Secara musikalitas, lagu tersebut menghadirkan karakter khas From Ashes To New dengan vokal berlapis, riff gitar yang tajam, serta melodi bernuansa gelap yang memperkuat emosi dari liriknya.

Single itu akan hadir dalam album Reflections yang berisi 12 lagu dan menjadi lanjutan dari album Blackout yang dirilis 2023 lalu.