From Season 4 Hingga Scream 7 Siap Ramaikan Catchplay+ di April 2026

Minggu, 26 April 2026 – 16:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki bulan April, CATCHPLAY+ kembali memanjakan para penonton dengan serial dan film seru.

Salah satunya adalah serial horor sci-fi, From Season 4, yang akan tayang perdana mulai 20 April 2026, berbarengan dengan jadwal perilisan di Amerika Serikat.

Penggemar di Indonesia kini tidak perlu khawatir tertinggal spoiler, karena episode terbaru From Season 4 akan hadir di platform CATCHPLAY+ serentak dengan waktu tayang di Amerika Serikat (Global Premiere).

Selain itu, ada pula sederet film dan serial pilihan yang tayang pada April 2026. Berikut:

1. Horror Ikonik & Drama Misteri (Rilis 10 April)

Scream 7

Teror Ghostface kembali menghantui Sidney Prescott (Neve Campbell) dan Gale Weathers (Courteney Cox). Kali ini, ancaman terasa lebih personal saat keluarga menjadi target utama.

Sidney harus kembali menghadapi trauma masa lalunya untuk menghentikan pertumpahan darah ini selamanya.

The Bride!

Disutradarai oleh Maggie Gyllenhaal, film itu merupakan imajinasi ulang Gothic Romance dari kisah klasik Bride of Frankenstein.