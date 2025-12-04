Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Frost & Sullivan Nobatkan Avian Brands sebagai Pemimpin Pasar Cat 2025

Kamis, 04 Desember 2025 – 14:14 WIB
Avian Brands kembali meraih penghargaan internasional Frost & Sullivan untuk kepemimpinan pasar cat. Foto: Avian

jpnn.com, JAKARTA - PT Avia Avian Tbk. (Avian Brands) kembali mencatat prestasi internasional setelah meraih penghargaan “2025 Indonesian Architectural Paints and Coatings Market Leadership” dari Frost & Sullivan.

Pengakuan ini menjadi yang keempat bagi Avian Brands dari lembaga konsultan global tersebut, sekaligus menegaskan posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar cat dan pelapis di Indonesia.

Frost & Sullivan menilai Avian Brands berhasil mempertahankan keunggulan kompetitif melalui model bisnis terintegrasi yang mencakup kapabilitas Research, Development, and Innovation (RDI) hingga jaringan distribusi yang mencakup lebih dari 59.000 toko ritel.

Konsistensi dalam inovasi dan penguatan portofolio produk menjadi faktor yang membuat Avian Brands tetap unggul di kategori cat arsitektur dan pelapis.

Deputy Marketing Avian Brands, Novi Christiana, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi terbaik bagi konsumen.

“Pengakuan ini menegaskan bahwa seluruh proses yang kami bangun—dari riset, inovasi, hingga layanan—telah memberikan nilai nyata bagi pasar Indonesia,” ujarnya.

Avian Brands menawarkan rangkaian produk yang mencakup segmen ekonomis, menengah, hingga premium, dengan perhatian khusus pada kualitas, keamanan material, dan keberlanjutan.

Setiap produk dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konsumen yang semakin beragam, sekaligus sejalan dengan tuntutan solusi arsitektur yang aman dan ramah lingkungan.

