Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

FTBIN 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Bahasa Daerah

Senin, 25 Mei 2026 – 14:31 WIB
FTBIN 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Bahasa Daerah - JPNN.COM
Wamendikdasmen Prof. Atip Latipulhayat mengatakan, Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBN 2026 jadi momentum kebangkitan bahasa daerah. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, DEPOK - Gelaran Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBN 2026 tidak hanya menjadi panggung ekspresi generasi muda, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat komitmen pelestarian bahasa daerah di Indonesia.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin dalam puncak acara yang digelar di PPSDM Kemendikdasmen, Bojongsari, Depok, Senin (25/5/2026).

Hafidz menyebut festival ini sebagai kebanggaan bagi para tunas muda dari seluruh Indonesia yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga eksistensi bahasa daerah.

Baca Juga:

“Hari ini adalah kebahagiaan bagi tunas muda dari seluruh wilayah Indonesia. Mereka adalah pejuang pelestari bahasa daerah yang menunjukkan penampilan luar biasa,” ujar Hafidz Muksin.

Menurutnya, penampilan para peserta tidak hanya mencerminkan kreativitas, tetapi juga menjadi bukti nyata adanya dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam melestarikan bahasa ibu di masing-masing wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Hafidz mengungkapkan bahwa terdapat 27 pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen serius dalam pelestarian bahasa daerah.

Baca Juga:

Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan, mulai dari regulasi, program pendidikan, hingga dukungan anggaran.

Salah satu kepala daerah yang mendapat apresiasi adalah Gubernur Kepulauan Riau, yang dinilai berhasil menghadirkan program konkret dalam menjaga bahasa daerah tetap hidup di tengah masyarakat.

Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBN 2026 jadi momentum kebangkitan bahasa daerah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   FTBIN  bahasa daerah  Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional  Kemendikdasmen 
BERITA FTBIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp