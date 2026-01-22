Close Banner Apps JPNN.com
FTUI Beri Bantuan dan Lakukan Pemetaan Pascabencana di Aceh Tengah

Kamis, 22 Januari 2026 – 20:57 WIB
Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) melalui Satuan Tugas Kebencanaan saat melaksanakan misi kemanusiaan ke Desa Kala Segi dan Desa Toweren, Kabupaten Aceh Tengah. Foto: dokumentasi FTUI

jpnn.com, ACEH TENGAH - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) melalui Satuan Tugas Kebencanaan melaksanakan misi kemanusiaan ke Desa Kala Segi dan Desa Toweren, Kabupaten Aceh Tengah, berkontribusi dalam penanganan serta pemulihan pascabencana banjir bandang.

Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Dekan FTUI, Prof. Kemas Ridwan Kurniawan serta melibatkan kolaborasi dengan Posko Rakyat Aceh Tengah dan Ikatan Alumni (ILUNI) FTUI.

Dalam kunjungan tersebut, FTUI menyalurkan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Di Desa Kala Segi, bantuan berupa alat tulis dan perlengkapan kebersihan diberikan untuk mendukung pemulihan aktivitas pendidikan dan lingkungan.

Sementara masyarakat Desa Toweren menerima bantuan mesin pemotong kayu yang diharapkan dapat dimanfaatkan bersama untuk mendukung rehabilitasi infrastruktur serta pemulihan ekonomi warga.

Tidak hanya menyalurkan bantuan, tim Satgas Kebencanaan FTUI juga melakukan pemetaan kebutuhan lapangan dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lokal.

FTUI turut melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang diwakili oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasanbersama Kepala Dinas PUPR Pijas Visara.

Pertemuan tersebut membahas hasil awal dan rencana assessment terkait fenomena sinkhole dan potensi longsor di sejumlah wilayah terdampak.

Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) menyalurkan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pascabencana.

