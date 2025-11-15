Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Fuel Terminal Baubau Pegang Peranan Penting Jaga Ketahanan Energi di Indonesia Timur

Sabtu, 15 November 2025 – 05:27 WIB
Fuel Terminal Baubau Pegang Peranan Penting Jaga Ketahanan Energi di Indonesia Timur - JPNN.COM
Fuel Terminal BBM Baubau yang memiliki kapasitas hingga 147 ribu KL dengan 14 tangki aktif memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan energi di Indonesia Timur. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BAUBAU - PT Pertamina (Persero) berkomitmen menjaga distribusi energi di seluruh Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satunya dengan memberikan perhatian penuh dalam menjaga pasokan energi di wilayah Indonesia Timur dengan memperkuat infrastruktur distribusi energi terutama Terminal BBM.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan di wilayah Indonesia Timur, pendistribusian BBM ditopang oleh Fuel Terminal BBM Baubau.

Baca Juga:

Fuel Terminal Baubau Pegang Peranan Penting Jaga Ketahanan Energi di Indonesia Timur

Terminal ini memiliki kapasitas hingga 147 ribu KL dengan 14 tangki aktif, sehingga memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan energi di Indonesia Timur.

“Fuel Terminal Baubau merupakan terminal terbesar di Indonesia Timur yang menjadi tulang punggung penjaga ketahanan energi di Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Maluku,” ujar Muhammad Baron.

Baca Juga:

Baron mengatakan Fuel Terminal Baubau menyuplai lebih dari separuh kebutuhan energi di kawasan Indonesia Timur dengan proporsi distribusi mencakup 80 persen untuk wilayah Sulawesi, 15 persen untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), serta 5 persen untuk wilayah Maluku dan Papua.

“Beragam produk BBM yang disalurkan mulai dari Pertamax, Pertalite, Dexlite, Biosolar (B40), MFO hingga Kerosene atau minyak tanah. Pertamina memastikan masyarakat di Indonesia Timur memiliki akses yang sama terhadap produk-produk berkualitas,” imbuh Baron.

Fuel Terminal BBM Baubau yang memiliki kapasitas hingga 147 ribu KL dengan 14 tangki aktif memegang peranan penting menjaga ketahanan energi di Indonesia Timur

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  Fuel Terminal Baubau  ketahanan energi  Indonesia Timur  BBM  pertamax  Muhammad Baron  pertalite  Dexlite  biosolar  minyak tanah 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp