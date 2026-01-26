Fuji Kenang Momen Kebersamaan dengan Lula Lahfah

Senin, 26 Januari 2026 – 10:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Fujianti Utami Putri alias Fuji sangat berduka atas kepergian Lula Lahfah.

Selain datang melayat, dia juga mengungkap kesedihan yang dirasakan.

Fuji mengenang momen kebersamaan saat Lula Lahfah masih hidup, melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengunggah beberapa foto bersama Lula Lahfah di sejumlah acara dan kesempatan.

"Al-fatihah," tulis Fuji baru-baru ini.

Perempuan berusia 23 tahun itu mengaku akan sangat merindukan Lula Lahfah.

Selama ini, Fuji memang terbilang cukup akrab dengan kekasih Reza Arap tersebut.

"Gonna miss you kak," tutup Fuji.