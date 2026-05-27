Fuji: Kesal Banget, Kayak Belum Ikhlas

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji mengaku masih sakit hati terhadap mantan karyawannya yang diduga melakukan penipuan.

Hal tersebut disampaikannya ketika mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa (26/5/2026).

Fuji datang bersama kuasa hukum untuk menindaklanjuti kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh mantan karyawan atau admin.

Adapun mantan karyawannya tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

"Harusnya lega ya, karena dia sudah menjadi tersangka, tapi tadi pas melihat dia, karena aku enggak tahu ada dia di sini, ya rasanya tuh kayak kesal banget, kayak belum ikhlas," kata Fuji dalam tayangan Intens Investigasi.

Perempuan berusia 23 tahun itu mengaku sempat melihat tersangka saat berada di kantor polisi.

Namun, Fuji enggan berjumpa apalagi berbincang dengan mantan karyawan yang telah menipunya.

Dia masih merasa kesal ketika mengingat ulah pelaku yang sudah diberi kepercayaan selama bekerja.