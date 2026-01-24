Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Fuji Ungkap Keinginan Menikah Tahun Ini, Tetapi...

Sabtu, 24 Januari 2026 – 15:15 WIB
Fuji Ungkap Keinginan Menikah Tahun Ini, Tetapi...
Fujianti Utami Putri alias Fuji. Foto: Instagram/fuji_an

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji ternyata punya keinginan untuk menikah tahun ini.

Hal tersebut diungkapkannya dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

"Rencananya sih tahun ini mau nikah ya," kata Fuji.

Akan tetapi, perempuan berusia 23 tahun itu mengaku belum memiliki pasangan.

Hal tersebut sekaligus membantah gosip Fuji sudah mempunyai kekasih atau pacar.

"Tapi masalahnya, calonnya belum ada," ucap anak Haji Faisal itu.

Oleh sebab itu, Fuji memilih santai terkait keinginan menikah tahun ini.

Dia juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk mencari pasangan.



TAGS   Fujianti Utami Putri  Fuji ingin nikah  Fuji  Fuji An 
