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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

FUJIFILM Indonesia Dukung Skrining Hepatitis B & C dengan Teknologi USG

Rabu, 29 Juli 2026 – 16:36 WIB
FUJIFILM Indonesia Dukung Skrining Hepatitis B & C dengan Teknologi USG - JPNN.COM
FUJIFILM Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan dengan menyediakan perangkat ultrasonografi (USG) untuk mendukung pelaksanaan skrining hepatitis B & C pada rangkaian Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah PPHI–PGI–PEGI 2026 di Yogyakarta. Foto: FUJIFILM Indonesia

jpnn.com - FUJIFILM Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan dengan menyediakan perangkat ultrasonografi (USG) untuk mendukung pelaksanaan skrining hepatitis B & C pada rangkaian Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah PPHI–PGI–PEGI 2026 di Yogyakarta.

Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 25–26 Juli 2026, menjelang Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap 28 Juli.

Dalam kegiatan ini, FUJIFILM Indonesia menghadirkan teknologi ultrasonografi (USG) untuk membantu tenaga medis melakukan evaluasi kondisi hati peserta skrining secara cepat, akurat, dan non-invasif.

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Teknologi ultrasonografi tersebut dilengkapi dengan fitur Shear Wave Measurement (SWM) yang memungkinkan tenaga medis mengukur tingkat kekakuan jaringan hati (liver stiffness) secara kuantitatif.

Pengukuran tersebut membantu dokter mendeteksi fibrosis hati akibat hepatitis B dan hepatitis C secara non-invasif, sehingga perubahan pada jaringan hati dapat diketahui lebih dini tanpa prosedur yang menimbulkan rasa sakit.

Selain teknologi SWM, sistem ultrasonografi tersebut menghasilkan pencitraan berkualitas tinggi yang membantu visualisasi struktur hati secara lebih jelas dan akurat. Kemampuan tersebut mendukung proses pemeriksaan yang lebih cepat, aman, dan efisien, sekaligus membantu pemantauan kondisi pasien dengan penyakit hati.

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Presiden Direktur FUJIFILM Indonesia Masato Yamamoto mengatakan deteksi dini memegang peranan penting dalam meningkatkan peluang penanganan penyakit hati.

"Kami percaya bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Melalui dukungan pada program skrining hepatitis B & C dalam rangka Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah PPHI–PGI–PEGI 2026 ini, kami berharap dapat turut meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini sebagai langkah pencegahan, sekaligus membantu memperluas akses terhadap pemeriksaan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” katanya.

Deteksi dini penyakit hati, FUJIFILM Indonesia dukung skrining hepatitis B & C dengan teknologi USG.

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TAGS   Fujifilm  Fujifilm Indonesia  Hepatitis B  Hepatitis C 
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