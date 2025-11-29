Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Fujifilm X-T30 III Hadir di Indonesia, Ringkas dan Berkapasitas Besar

Sabtu, 29 November 2025 – 08:44 WIB
Fujifilm X-T30 III Hadir di Indonesia, Ringkas dan Berkapasitas Besar - JPNN.COM
Kamera Fujifilm X-T30 III. Foto: fujifilm

jpnn.com, JAKARTA - Fujifilm menghadirkan kamera terbaru Fujifilm X-T30 III ke Indonesia. Bodi yang ringkas, desain klasik, dan kemampuan foto-video yang makin mumpuni.

Presiden Direktur Fujifilm Indonesia, Masako Yamamoto, menyebut kehadiran X-T30 III adalah jawaban atas kebutuhan pengguna masa kini yang menginginkan keautentikan, kecepatan, dan gaya dalam satu perangkat.

“Kami ingin menghadirkan kamera yang dapat menemani perjalanan kreativitas para pengguna,” ujarnya.

Baca Juga:

Tetap Ringkas, Lebih Andal

Secara tampilan, Fujifilm X-T30 III mempertahankan ciri khas seri X-T dengan viewfinder klasik dan bodi kamera yang mudah dibawa ke mana saja.

Fitur ikonik seperti popup flash dan tuas mode otomatis juga tetap dipertahankan agar pengguna bisa berpindah mode dengan cepat.

Baca Juga:

Meski mungil, performa videonya tidak main-main. Kamera mampu merekam hingga 6,2K/30P, sebuah peningkatan signifikan bagi kreator yang membutuhkan kualitas tinggi.

Layar Tilt dan Grip Lebih Nyaman

Fujifilm menghadirkan kamera terbaru Fujifilm X-T30 III ke Indonesia. Bodi yang ringkas, desain klasik, dan kemampuan foto-video yang makin mumpuni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kamera Fujifilm  Fujifilm X-T30 III  harga Fujifilm X-T30 III  spesifikasi Fujifilm X-T30 III 
BERITA KAMERA FUJIFILM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp