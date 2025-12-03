Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Inggris

Fulham Vs Manchester City Berakhir Setelah 9 Gol

Rabu, 03 Desember 2025 – 08:27 WIB
Fulham Vs Manchester City Berakhir Setelah 9 Gol
Erling Haaland menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Premier League. Foto: premierleague

jpnn.com - LONDON - Manchester City menjadi pemenang pertarungan supersengit di Craven Cottage pada pekan ke-14 Premier League, Rabu (3/12) dini hari WIB.

City berjaya di kandang Fulham, dengan kemenangan sensasional 5-4.

Pada laga itu lahir rekor fenomenal. Bomber raksasa Norwegia milik City, Erling Haaland mencetak satu gol.

Satu gol itu cukup buat Haaland menjadi pemain tercepat yang mencetak 100 gol di Premier League.

Fulham Vs Manchester City Berakhir Setelah 9 Golpremierleague

Halland yang mendarat di Premier League pada musim 2022/2023, mencetak 100 gol setelah 111 pertandingan.

Catatan itu mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Alan Shearer; 100 gol 124 pertandingan.

Kemenangan dramatis dari Fulham itu membuat City untuk sementara berada di urutan kedua, berjarak dua poin dari si pemuncak klasemen Arsenal. (pl/jpnn)

Fulham Vs Manchester City diwarnai sembilan gol dan rekor pemain pelaing cepat mencapai 100 gol.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Fulham Vs Manchester City  Manchester City  Erling Haaland  Premier League 

