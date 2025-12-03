Fulham Vs Manchester City Berakhir Setelah 9 Gol

Rabu, 03 Desember 2025 – 08:27 WIB

jpnn.com - LONDON - Manchester City menjadi pemenang pertarungan supersengit di Craven Cottage pada pekan ke-14 Premier League, Rabu (3/12) dini hari WIB.

City berjaya di kandang Fulham, dengan kemenangan sensasional 5-4.

Pada laga itu lahir rekor fenomenal. Bomber raksasa Norwegia milik City, Erling Haaland mencetak satu gol.

Satu gol itu cukup buat Haaland menjadi pemain tercepat yang mencetak 100 gol di Premier League.

Halland yang mendarat di Premier League pada musim 2022/2023, mencetak 100 gol setelah 111 pertandingan.

Catatan itu mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Alan Shearer; 100 gol 124 pertandingan.

Kemenangan dramatis dari Fulham itu membuat City untuk sementara berada di urutan kedua, berjarak dua poin dari si pemuncak klasemen Arsenal. (pl/jpnn)