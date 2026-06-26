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JPNN.com - Politik - Parpol

Full Atribut PSI, Jokowi Memulai Rangkaian Blusukan di Lampung

Jumat, 26 Juni 2026 – 10:34 WIB
Full Atribut PSI, Jokowi Memulai Rangkaian Blusukan di Lampung - JPNN.COM
Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan dan bertemu warga di Lampung hari ini, Jumat (26/6/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan dan bertemu warga di Lampung hari ini, Jumat (26/6).

Berangkat dari Bandara Adi Soemarno Solo menuju Lampung, dia nampak mengenakan topi dan kemeja berlogo Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi mengatakan, dirinya akan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda.

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"Rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah padat," katanya, Jumat (26/6).

Dia mengungkapkan, kedatangannya di acara PSI untuk memberikan motivasi kepada kader partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu.

Karena, Jokowi menegaskan, pentingnya penguatan struktur jelang Pemilu 2029.

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"Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga ingin mengajak semua masyarakat untuk sadar berpolitik.

Jokowi mengatakan, dirinya akan berada di Lampung selama tiga hari dengan beberapa agenda.

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TAGS   Jokowi  PSI  Blusukan  Lampung 
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