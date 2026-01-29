Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle

FUMIDA, Jasa Basmi Rayap Bergaransi 3 Tahun

Kamis, 29 Januari 2026 – 21:45 WIB
FUMIDA, Jasa Basmi Rayap Bergaransi 3 Tahun
Petugas sedang membasmi rayap di rumah secara optimal. Foto: dok Fumida

jpnn.com, JAKARTA - Jika Anda sudah tidak bisa menangani hewan kecil ini, maka jasa basmi rayap bisa menjadi solusi terbaiknya

Meskipun rayap hanyalah hewan yang kecil, tetapi jika dibiarkan begitu saja dapat menghancurkan rumah.

Bukan hanya menghancurkan struktur dari kayu saja, tetapi juga dinding, pondasi hingga plafon.

Kondisi tersebut jelas akan menjadi ancaman tersendiri bagi pemilik rumah karena berkaitan dengan keselamatan jiwa.

Bukan hanya merusak bangunan saja, tetapi rayap juga bisa menimbulkan masalah kesehatan.

Sebab keberadaannya bisa membuat debu di rumah semakin banyak sehingga menimbulkan gangguan pernapasan.

Tips Memilih Jasa Basmi Rayap Terbaik

Apabila Anda sedang mengalami masalah dari hama ini, silahkan segera temukan jasa pembasmi rayap.

Jasa basmi rayap profesional FUMIDA dengan metode drill inject, garansi hingga 5 tahun & survei gratis

