JPNN.com - Nasional - Humaniora

Fundraising Forum 2026 Dorong Layanan Kurban yang Lebih Berdampak

Sabtu, 09 Mei 2026 – 12:08 WIB
Baznas mengembangkan layanan kurban yang lebih bermakna dan berdampak melalui Fundraising Forum 2026.. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Baznas Fundraising Forum 2026 digelar secara daring pada Jumat (8/5), dengan mengusung tema “Kurban Experience: Memberi Makna Lebih untuk Indonesia”.

Forum tersebut digelar sebagai bagian dari upaya Baznas untuk mengembangkan layanan kurban yang tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih luas.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan penguatan ekonomi umat harus menjadi perhatian utama dalam upaya membangun bangsa dengan membangun visi baru.

"Visi baru beragama adalah membangun ekonomi umat itu harus seserius, sesungguh-sungguh kita ketika berpolitik, ketika menyelenggarakan haji, membangun masjid, sekolah, pesantren, dan rumah sakit,” kata Sodik.

Menurut dia, Baznas ke depan akan fokus pada tiga agenda utama, yakni penguatan penghimpunan dana umat, pendayagunaan yang adil dan berdampak, serta percepatan digitalisasi secara terpadu.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Abu Rokhmad, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga amil zakat dan penyuluh agama.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperluas jangkauan layanan kurban sekaligus memperkuat syiar keagamaan di tengah masyarakat.

Pimpinan Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Baznas Rizaludin Kurniawan, mengatakan layanan kurban perlu menghadirkan nilai spiritual yang lebih mendalam.

