Funwalk DPD RI Raih 2 Rekor MURI, Sultan: Tanggal 9 November Jadi Green Democracy Day

Minggu, 09 November 2025 – 16:40 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamudin saat sambutan pada acara pembukaan Funwalk Green Democracy DPD RI di Lobi Timur GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (9/11/2025). Sebanyak 25 ribu lebih peserta dari masyarakat lintas profesi, lintas generasi, komunitas, daerah bahkan lintas negara mengikuti acara ini. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Suasana car free day Jakarta pada Minggu 9 November 2025 terasa berbeda bagi warga Ibu Kota Jakarta.

Pasalnya di pagi hari ini, lembaga legislatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sukses melangsungkan jalan santai berjudul Funwalk Green Democracy DPD RI bersama 25 ribu lebih masyarakat lintas profesi, lintas generasi, komunitas, daerah bahkan lintas negara.

Kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI  ini dilengkapi dengan proses penanaman pohon langka jenis Damar sebanyak 21 anakan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Alhasil, kegiatan yang diinisiasi oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin ini sukses meraih dua rekor Muri (Museum Rekor Indonesia) Sekaligus. Rekor pertama adalah kategori Lembaga Negara Pertama yang Menyelenggarakan Jalan Santai dengan peserta lintas profesi dan lintas negara.

"Sedangkan Rekor MURI kedua adalah sebagai lembaga negara yang menanam pohon langka jenis Damar. Dengan demikian, atas masukan dan saran dari berbagai tokoh yang hadir, kami akan jadikan tanggal 9 November sebagai Hari Demokrasi Hijau atau Green Democracy Day," ujar Sultan saat ditemui di acara tersebut.

Menurut Sultan, Funwalk Green Democracy DPD RI memiliki tujuan yang sederhana, yakni memasyarakatkan atau menyosialisasikan eksistensi dan peran lembaga DPD RI.

Green Democracy adalah gagasan inovasi politik yang mendorong tercapainya tujuan-tujuan bernegara secara berkebudayaan dan berkelanjutan.

“Kegiatan seperti ini adalah bagian dari Pendidikan politik lembaga DPD RI sebagai institusi demokrasi. Dengan Green Democracy kami ingin menjelaskan Bahwa DPD RI adalah lembaga legislatif yang mewakili semua entitas di daerah, baik masyarakat daerah, pemerintah daerah hingga biodiversity atau ekosistem di daerah,” tegas Sultan.

