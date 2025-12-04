Close Banner Apps JPNN.com
Furnitur dari Grobogan Tembus Pasar AS, Bea Cukai Sebut IKM di Daerah Punya Potensi Besar

Kamis, 04 Desember 2025 – 11:50 WIB
Furnitur dari Grobogan Tembus Pasar AS, Bea Cukai Sebut IKM di Daerah Punya Potensi Besar
Produk furnitur dari Grobogan hasil karya PT Panorama Indah Furnitur berhasil menembus pasar Amerika Serikat. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, GROBOGAN - Produk furnitur hasil karya PT Panorama Indah Furnitur resmi menembus pasar Amerika Serikat.

Berbagai jenis mebel, seperti dining set, coffee table, dan sofa diberangkatkan dari Grobogan, Jawa Tengah pada Selasa (25/11) dengan mencatatkan nilai ekspor mencapai USD 20.872,07 atau setara sekitar Rp 350 juta.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak mengatakan ekspor berbagai jenis mebel ini menunjukkan industri kecil menengah (IKM) di daerah memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional.

"Asalkan mampu menjaga kualitas dan konsistensi produksi,” ujar Mochamad Syuhadak dalam keterangannya, Kamis (4/12).

Dia juga menilai keberhasilan PT Panorama Indah Furnitur dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha lain untuk berani melangkah ke pasar ekspor.

Keunggulan utama produk PT Panorama Indah Furnitur terletak pada kualitas anyaman yang menjadi ciri khasnya.

Menurutnya, di balik setiap produk furnitur yang dikirim terdapat sentuhan terampil dari puluhan penganyam yang bekerja bersama para pegawai lainnya.

Proses produksi yang mengandalkan keterampilan tangan ini menghasilkan nilai estetika dan kekuatan produk yang sulit ditiru oleh produksi massal, sehingga menjadi daya tarik tersendiri di pasar internasional.

Produk furnitur dari Grobogan hasil karya PT Panorama Indah Furnitur berhasil menembus pasar AS menjadi bukti IKM di daerah punya potensi besar

