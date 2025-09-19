Fuso Fighter X FM65F Jadi Andalan Baru KTB di Segmen Tractor Head 4X2

Jumat, 19 September 2025 – 20:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang, PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), akhirnya menghadirkan Mitsubishi Fuso Fighter X FM65F, sebagai senjata baru mereka di segmen Tractor Head 4x2.

Fuso Fighter X FM65F diharapkan bisa menjawab kebutuhan pebisnis di sektor logistik dan distribusi.

Presiden Direktur KTB Daisuke Okamoto mengatakan Fuso Fighter X FM65F Tractor Head 4x2 telah melalui uji kualitas sesuai permintaan konsumen.

“Varian ini lahir dari masukan konsumen kami. Dengan pengalaman puluhan tahun serta semangat inovasi tiada henti, kami memproduksi varian Tractor Head 4X2 yang telah melalui berbagai proses uji kualitas berstandar tinggi,“ ungkap Daisuke saat puncuran produk di Jakarta, Jumat (19/9).

Fuso Fighter X FM65F menawarkan performa tangguh dan kenyamanan pengemudi.

Tractor Head Fuso itu hadir dengan mesin bertenaga 270PS, berpenggerak 4x2, dan memiliki torsi maksimum 90Kg.m yang akan memberikan tarikan kuat dan responsif.

Baca Juga: KTB Perkasa di Segmen LDT Berkat Mitsubishi Fuso Canter

Fuso Fighter X FM65F juga dilengkapi transmisi EATON 9-percepatan yang sudah teruji performanya.

Soal daya tahan kendaraan, Fighter X FM65F juga dilengkapi Rear Axle dengan housing gardan tipe R12T yang lebih kuat dan dapat diandalkan.