Futurepreneur Lab 2026 Dirilis, WU Hub Hadirkan Platform Validasi Pasar untuk Startup

Senin, 15 Juni 2026 – 16:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Futurepreneur Lab 2026 resmi diluncurkan oleh WU Hub Coworking Space.

Futurepreneur Lab 2026 merupakan sebuah program Collaborative Acceleration and Market Validation, yang membantu startup tahap awal mengubah inovasi menjadi produk yang tervalidasi pasar, dan lebih siap mendapatkan investasi.

Investor & Founder of WU Hub, Charles Lee mengatakan Futurepreneur Lab dirancang untuk memperkuat kapasitas founder, dan mendorong pertumbuhan startup yang berkelanjutan serta berdampak bagi perekonomian Indonesia.

"Saya optimistis terhadap masa depan ekosistem startup Indonesia. Kami tentu berharap akan lahir startup bernilai besar dari ekosistem WU Hub."

"Namun, visi kami lebih besar dari sekadar valuasi," ujar Charles Lee di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, baru baru ini.

"Kami ingin membangun generasi entrepreneur yang mampu menciptakan solusi nyata bagi tantangan global dan menghasilkan dampak positif berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia," sambungnya.

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Sebagai bagian dari peluncuran program, Futurepreneur Lab mengumumkan 20 startup terpilih dari 20 universitas unggulan di Indonesia.

Mereka akan mengikuti rangkaian akselerasi dan validasi pasar selama program berlangsung.