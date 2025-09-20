Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

FWD Asuransi Kecelakaan Diri Bikin Masyarakat Jalani Aktivitas Penuh Semangat

Sabtu, 20 September 2025 – 00:30 WIB
FWD Insurance menghadirkan produk Asuransi Kecelakaan Diri guna memberikan perlindungan kepada masyarakat. ilustrasi. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance), sebagai perusahaan asuransi jiwa di Indonesia menghadirkan produk FWD Asuransi Kecelakaan Diri guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Produk itu dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjalani berbagai aktivitas dengan penuh semangat tanpa rasa khawatir.

Sebab, perlindungan maksimal tetap diberikan baik di dalam maupun luar ruangan, termasuk saat mengikuti kegiatan komunitas, konser musik, hingga olahraga ekstrem.

Direktur Chief Technology and Operations Officer FWD Insurance Slamet Riyoso mengaku memahami pentingnya memberikan dukungan bagi setiap individu dalam mengejar aspirasi dan semangat hidupnya.

“Dengan perlindungan yang tepat melalui produk FWD Asuransi Kecelakaan Diri kami ingin mengajak setiap orang untuk hidup bebas dan berani dalam mengekspresikan dirinya tanpa keraguan, sebagaimana yang juga tertuang dalam semangat Play My Way, yakni semangat untuk bisa menjalani hidup semaksimal mungkin sesuai dengan gaya,” ungkap Slamet dalam siaran persnya, Jumat (19/9).

FWD Asuransi Kecelakaan Diri hadir bukan sekadar sebagai perlindungan, tetapi sebagai bentuk dukungan nyata bagi siapa pun yang berani menjalani hidup dengan penuh semangat untuk mengejar aspirasinya.

Terlebih bagi mereka yang aktif bergerak, berkarya, baik di aktivitas seni, olahraga, kegiatan sosial, atau profesi penuh tantangan, produk ini memastikan mereka tetap bisa melangkah dengan percaya diri tanpa khawatir.

FWD Asuransi Kecelakaan Diri juga memiliki berbagai keunggulan manfaat di dalamnya, meliputi premi yang terjangkau, mulai dari Rp 54 ribu per bulan.

