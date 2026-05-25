FWD Income Prosperity Hadirkan Kepastian Finansial di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

jpnn.com - Di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan rasa aman finansial, PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) resmi meluncurkan produk terbaru, FWD Income Prosperity.

Produk asuransi jiwa ini dirancang untuk memberikan perlindungan sekaligus manfaat tunai tahunan yang terstruktur, sehingga nasabah dapat merencanakan masa depan dengan lebih tenang.

Hasil survei FWD Group bersama Ipsos menunjukkan bahwa 66% masyarakat Indonesia masih merasa stres dan khawatir secara finansial, sementara hanya 34% yang merasa cukup percaya diri.

"Kondisi ini menegaskan pentingnya solusi perlindungan yang tidak hanya melindungi dari risiko, tetapi juga memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan," kata Direktur Utama FWD Insurance Jeffrey Woo, Senin (25/5).

Dia menegaskan melalui FWD Income Prosperity, pihaknya ingin menghadirkan solusi perlindungan yang relevan dan mudah dipahami. Produk ini tidak hanya memberikan perlindungan jiwa, tetapi juga manfaat tunai tahunan yang terencana.

"Hal ini membuat nasabah dapat lebih yakin dalam merencanakan masa depan dan fokus menjalani hidup,” ucapnya.

Produk ini menawarkan sejumlah manfaat pasti yang menjadi daya tarik utama, antara lain manfaat tunai tahunan sebesar 14% atau 17% dari premi tahunan sesuai plan yang dipilih. Juga manfaat akhir masa asuransi sebesar 108% dari total premi dibayar (periode campaign hingga 31 Desember 2026).

Guaranteed issue offer, tanpa pemeriksaan kesehatan untuk uang pertanggungan hingga Rp 2 miliar, perlindungan jiwa hingga 130% premi dibayar, termasuk tambahan perlindungan meninggal dunia akibat kecelakaan.