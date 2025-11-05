FWD Insurance Dukung Perempuan Pendiri Startup Lewat InnovateHer Academy 3.0

jpnn.com, JAKARTA - Hasil studi global yang dilakukan The Funding Gap Report by UBS (2023) menyebutkan, satu dari tiga pemimpin bisnis mapan adalah perempuan, dan satu dari empat wirausahawan berpotensi tinggi di dunia juga berasal dari kalangan perempuan.

Sayangnya, pendanaan bagi startup yang dipimpin perempuan masih menjadi tantangan besar.

"Hal itu yang akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk tumbuh dan berinovasi," kata Presiden Direktur FWD Insurance, Desy Widjaya, Rabu (5/11).

Di sisi lain, pergeseran lanskap startup yang sebelumnya mengejar model bisnis “unicorn” dengan mengejar pertumbuhan yang agresif, kini beralih menjadi “zebra” yang menjaga keseimbangan pertumbuhan bisnis dan dampak keberlanjutan.

Pergeseran ini menuntut para pendiri startup, khususnya perempuan, untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar bisnis yang dijalankan tidak hanya tumbuh secara finansial, tetapi juga memberikan nilai dan keberlanjutan bagi masyarakat.

"Melalui InnovateHer Academy 3.0, FWD Insurance berupaya mendukung perempuan pendiri startup agar mampu mengembangkan bisnis yang berorientasi pada solusi nyata dan membawa perubahan positif di lingkungannya,” tambah Desy.

Kegiatan yang memasuki tahun ketiga ini merupakan bentuk upaya berkesinambungan FWD Insurance untuk merayakan kekuatan perempuan dalam dunia kewirausahaan. Program ini juga bagian dari FWD Community Care Grants dalam rangka perayaan ulang tahun ke-12 FWD Group.

"Ini langkah nyata dalam mendukung perempuan pendiri startup untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan, pengetahuan bisnis, serta kesiapan investasi," ujarnya.