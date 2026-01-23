Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Food

G ONE Seaweed Perkuat Tren Gaya Hidup Sehat di Indonesia

Jumat, 23 Januari 2026 – 14:40 WIB
G ONE Seaweed Perkuat Tren Gaya Hidup Sehat di Indonesia - JPNN.COM
Peluncuran G ONE Seaweed di Jakarta. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - G ONE Seaweed hadir seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan berkelanjutan.

Produk berbasis rumput laut siap santap ini dihadirkan sebagai inovasi untuk menjawab kebutuhan konsumen modern.

G ONE Seaweed mengusung konsep ready-to-eat dengan memadukan manfaat kesehatan, kualitas premium, dan pendekatan gaya hidup praktis.

Produk ini ditujukan bagi masyarakat urban yang menginginkan asupan sehat tanpa mengorbankan kemudahan konsumsi.

Direktur Utama G ONE Seaweed, Meidiana mengatakan peluncuran produk ini dilatarbelakangi oleh perubahan perilaku konsumen yang makin peduli terhadap kesehatan.

“G ONE Seaweed hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan produk sehat, praktis, dan relevan dengan aktivitas sehari-hari,” ujar Meidiana, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (23/1).

Rumput laut dipilih sebagai bahan utama karena kaya nutrisi, serat, dan mineral penting, serta dinilai ramah lingkungan.

Selain itu, penggunaan bahan baku ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

G ONE Seaweed resmi diluncurkan untuk menghadirkan produk rumput laut sehat bagi gaya hidup sehat.

