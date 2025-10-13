Ga Romantis Viral Lagi, LYLA Jadi Idola Baru di Pensi

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, LYLA mendapat berkah sejak merilis ulang lagu paling ikonik, Ga Romantis.

Sejak diluncurkan beberapa waktu lalu, lagu Ga Romantis yang kini diisi vokal Ario Setiawan, viral di media sosial. Banyak netizen hingga kreator konten menggunakan lagu LYLA tersebut sebagai backsound atau lagu latar.

Berkah yang dirasakan LYLA tidak sampai di situ saja. Kini, banyak tawaran panggung datang dari berbagai pentas seni atau pensi yang diadakan oleh SMA hingga kampus se-Indonesia.

Baca Juga: Intensi Lyla di Usia 18 Tahun

"Selain acara kayak biasa, jadwal LYLA sampai akhir tahun ini kebanyakan di pensi. Sejak lagu Ga Romantis rilis, kok jadi banyak tawaran main di pensi, kami bingung sekaligus excited juga, Alhamdulillah," kata Dharma, kibordis LYLA.

Band beranggotakan Ario (vokal), Fare (gitar), Dennis (bas), Dharma (kibor), Difin (drum) itu menilai fenomena ini merupakan efek dari peluncuran ulang lagu Ga Romantis.

Berkat lagu tersebut, penggemar baru LYLA pun bertambah dan umumnya berasal dari kalangan anak sekolah hingga kuliah. Ga Romantis versi terbaru sepertinya berhasil meregenerasi pendengar LYLA.

Baca Juga: Lyla Akhirnya Persembahkan Album Jamuan Musim Semi

LYLA tidak menyangka Ga Romantis ternyata masih mendapatkan momentum di era sekarang, hingga mengantarkan LYLA menjadi salah satu idola pensi saat ini.

"Mungkin ini efek anak muda sebagai pengguna media sosial. Lagu Ga Romantis disukai lagi sama anak-anak SMA sampai kuliah. Jadinya LYLA makin sering diundang ke pensi mereka," ucap Fare, gitaris LYLA.