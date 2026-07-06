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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Gabriel Mutombo Ungkap Alasan Pakai Nomor Punggung 3 di Persib

Senin, 06 Juli 2026 – 09:29 WIB
Gabriel Mutombo Ungkap Alasan Pakai Nomor Punggung 3 di Persib - JPNN.COM
Gabriel Mutombo menjadi pemain anyar Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com, BANDUNG - Rekrutan anyar Persib, Gabriel Mutombo, akan mengenakan nomor punggung 3 di seragam tempur Pangeran Biru.

Gabi, sapaannya, mengungkapkan alasannya memilih nomor 3 dikarenakan identik dengan nomor pemain belakang.

Di Ratchaburi sebelumnya, dia mengenakan nomor punggung 2. Adapun di Persib, nomor tersebut sudah dikenakan Eliano Reijnders.

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Sementara itu, nomor punggung 3 kini tengah tidak bertuan sepeninggal Layvin Kurzawa.

Menurut Gabi, ini tidak ada kaitannya dengan pemain senegaranya itu.

"Saya hanya sempat berbicara sedikit saja dengan Layvin, saat kami bertanding di Ratchaburi. Saya pilih nomor tiga, karena itu identik dengan pemain belakang," kata Gabi dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

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Sementara itu, Gabi mengaku tidak butuh waktu lama baginya menerima pinangan Persib.

Pernah bertemu dengan Persib di pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) musim lalu jadi pertimbangannya menerima tawaran Maung Bandung.

Bek anyar Persib, Gabriel Mutombo akan mengenakan nomor punggung 3. Dia mengungkapkan alasannya.

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TAGS   Gabriel Mutombo  Gabriel Mutombo Persib  Persib  Persib Bandung  Liga Indonesia 
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