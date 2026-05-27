JPNN.com - Nasional - Sosial

Gabriel Rey Salurkan Tujuh Sapi Kurban untuk Masyarakat

Rabu, 27 Mei 2026 – 12:31 WIB
CEO Triv Group Gabriel Rey salurkan 7 sapi kurban. Foto: dok. Triv

jpnn.com, JAKARTA - TRIV Group kembali menyalurkan hewan kurban pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sebagai bagian dari kegiatan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat.

CEO dan Founder TRIV Group Gabriel Rey, mengatakan perusahaan tahun ini menyalurkan tujuh ekor sapi kurban dengan total berat mencapai lebih dari tujuh ton.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menyalurkan tiga ekor sapi kurban.

Gabriel menyebut peningkatan itu menjadi bagian dari rasa syukur atas pertumbuhan perusahaan yang terus berkembang.

“Puji syukur, jika tahun lalu kami diberi kesempatan untuk berkurban sebanyak 3 ekor sapi. Tahun ini, seiring TRIV Group yang terus bertumbuh dan makin besar, saya kembali diberi rezeki dan kesempatan untuk berkurban sebanyak 7 ekor sapi dengan berat sekitar 7 ton,” ujar Gabriel Rey dalam keterangannya, Selasa (26/5).

Dia berharap penyaluran hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada sesama.

“Semoga kurban ini dapat menjadi berkah dan membawa manfaat bagi saudara-saudara muslim saya,” katanya.

Menurut Gabriel, momentum Iduladha juga menjadi simbol rasa syukur perusahaan atas perkembangan bisnis yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Gabriel Rey  Triv  kurban  sapi 
