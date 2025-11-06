Gabung Board of Advisors Muslim Calendar Islam, Stafsus Menag Targetkan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi Muslim Calendar resmi mengumumkan penunjukan Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, Ph.D., sebagai anggota Board of Advisor (Dewan Penasihat).

Kolaborasi strategis ini menandai komitmen Muslim Calendar App sebagai aplikasi karya anak bangsa yang mengintegrasikan dan mengembangkan Islam dengan teknologi.

Bergabungnya Gugun Gumilar diharapkan bisa memperkuat jejaring kemanfaatan, nilai-nilai, dan memberikan arahan strategis dalam pengembangan aplikasi agar semakin relevan dengan kebutuhan umat Muslim global, khususnya di Indonesia.

Muslim Calendar App dikenal sebagai all-in-one Islamic planner yang dirancang untuk membantu pengguna menjalani ibadah hariannya dengan lebih teratur.

Aplikasi ini menyediakan kalender Hijriah yang akurat, waktu salat sesuai lokasi, arah kiblat yang tepat, serta fitur pengingat serta dapat membuat janji dengan pengguna Muslim Calender App yang lain, tak tinggal juga peringatan kegiatan penting bulan-bulan Islam.

“Saya melihat Muslim Calendar App bukan hanya sebagai aplikasi, tetapi sebagai ekosistem digital yang mampu memperkuat kesadaran spiritual umat Muslim,” ujar Gugun Gumilar, Ph.D., usai penandatanganan kerja sama di Voice of Istiqlal, Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (6/11).

Gugun mengaku ingin terlibat langsung agar aplikasi ini bisa menjadi jembatan antara teknologi, keilmuan, dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Sementara itu, Founder & CEO Muslim Calendar App, Abid Rashid Lone, menyambut baik bergabungnya Gugun Gumilar, Ph.D. Gugun dinilai memiliki wawasan dan jaringan yang luas, baik dalam dunia akademik maupun sosial-keagamaan.