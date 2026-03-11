Gabung Demokrat, Waketum KSPSI Arnod Sihite Dapat Posisi di Bintang Muda Indonesia

jpnn.com, JAKABARING - Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite resmi bergabung ke Partai Demokrat.

Tokoh buruh itu dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Strategis Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI), organisasi sayap kepemudaan Partai Demokrat.

Penunjukan tersebut menandai langkah Arnod dalam memperluas ruang perjuangannya dari gerakan serikat pekerja ke panggung politik nasional.

Arnod mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan Partai Demokrat dan Bintang Muda Indonesia khususnya Ketua Umum DPN Farkhan Evendi, Sekretaris Jendral Wawan Sugiyanto, dan Ketua Dewan Pembina DPN BMI Afriyansiah Noor.

Dia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab serta memperkuat peran partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya kalangan pekerja.

“Selama ini saya berjuang melalui gerakan serikat pekerja, dan kini saya ingin memperluas perjuangan itu melalui Partai Demokrat agar aspirasi pekerja dapat diperjuangkan secara lebih strategis dalam proses pengambilan kebijakan,” ujar Arnod, Rabu (11/3).

Baca Juga: Pengakuan Dede Yusuf Soal Kemungkinan Demokrat Dukung Prabowo di Pilpres 2029

Menurutnya, keterlibatan dalam partai politik merupakan bagian dari upaya memperkuat representasi pekerja dalam proses perumusan kebijakan nasional.

Arnod menilai perjuangan buruh tidak cukup hanya melalui jalur terakhir aksi demonstrasi membangun dialog dengan pemerintah dan pengusaha, tetapi juga perlu diperkuat ide dan gagasan kebijakan melalui jalur politik dan parlemen.