Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Gabung ke PSI, Nina Bahtiar Siap Perkuat Struktur Partai di Jawa Barat

Kamis, 05 Maret 2026 – 12:51 WIB
Gabung ke PSI, Nina Bahtiar Siap Perkuat Struktur Partai di Jawa Barat - JPNN.COM
Bertemu Kaesang Pangarep, Nina Bahtiar resmi bergabung dengan PSI dan siap memperkuat struktur partai di Jawa Barat. Foto: dok. PSI

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Nina Bahtiar resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah memutuskan meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Langkah politik tersebut menandai babak baru perjalanan politik putri mantan Kapolri Dai Bachtiar itu.

Nina mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Jakarta untuk menyatakan bergabung sebagai kader partai.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, dia juga bertemu langsung dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Pada pertemuan itu, Nina menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI sebagai tanda resmi bergabung dengan partai.

Dia juga mendapat arahan terkait kerja-kerja politik yang akan dijalankan ke depan.

Baca Juga:

Sekretaris DPW PSI Jawa Barat Sendi Fardiansyah mengatakan, bergabungnya Nina diharapkan dapat memperkuat konsolidasi partai di tingkat daerah.

“Kami menyambut baik bergabungnya Ibu Nina di PSI. Rekam jejak dan ketokohan beliau di Jawa Barat, khususnya di Indramayu, tentu menjadi energi dan semangat baru untuk PSI,” ujar Sendi.

Nina Bahtiar resmi bergabung dengan PSI dan siap memperkuat struktur partai di Jawa Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nina Bachtiar  PSI  Politikus  dai bachtiar 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp