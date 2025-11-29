Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Gabungkan Pemberdayaan Ekonomi & Konservasi Lahan, Indocement Kembangkan Program Jangkrik BOS

Sabtu, 29 November 2025 – 18:01 WIB
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (Indocement). Foto dok Indocement

jpnn.com, JAKARTA - PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) melalui Program Jangkrik BOS menggabungkan pemberdayaan ekonomi, edukasi lingkungan, dan konservasi keanekaragaman hayati di lahan pascatambang Kompleks Pabrik Indocement Citeureup.

Corporate Secretary Indocement, Dani Handajani mengatakan program ini dirancang sebagai model ekonomi sirkular yang memanfaatkan limbah organik rumah tangga, limbah pasar, dan tanaman di lahan pascatambang sebagai pakan alami untuk budidaya jangkrik.

“Program Jangkrik BOS kami rancang sebagai pendekatan Creating Shared Value (CSV) yang menyatukan tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat desa mitra. Dari limbah lahir manfaat, dan dari inovasi tumbuh kehidupan yang berkelanjutan,” ujar Dani Handajani.

Sejak dimulai pada 2022, Jangkrik BOS telah berjalan di empat desa mitra: Nambo, Lulut, Tajur, dan Gunungputri, melibatkan kelompok perempuan, pemuda, hingga masyarakat rentan.

Peserta program mendapat pelatihan budidaya jangkrik, kewirausahaan, serta manajemen usaha melalui kerja sama antara Indocement dan pemerintah desa.

Inovasi lokal terus berkembang, termasuk penggunaan mesin penggiling pakan berbahan bekas, sistem kandang tertutup, dan teknologi water spray gun untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas budidaya.

“Kami mendorong masyarakat untuk mengembangkan inovasi lokal dengan memanfaatkan material yang ada di lingkungan mereka. Hasilnya, efisiensi meningkat dan produksi lebih terjaga,” tuturnya.

Program ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek konservasi.

Melalui Jangkrik BOS, Indocement menunjukkan bagaimana inovasi berbasis masyarakat dapat menjadi katalis transformasi menuju desa yang lebih mandiri.

