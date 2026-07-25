Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Event

Gabungkan Talk Show & Ngonten Bareng di PIK2, ICCS 2026 Dipadati Kreator Konten

Sabtu, 25 Juli 2026 – 15:50 WIB
Gabungkan Talk Show & Ngonten Bareng di PIK2, ICCS 2026 Dipadati Kreator Konten - JPNN.COM
Ratusan pembuat konten dari berbagai daerah memadati Signature Gallery PIK2 dalam gelaran Indonesia Content Creator Summit (ICCS) 2026. Foto: dok PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 kembali menjadi pusat berkumpulnya komunitas kreatif.

Pada Sabtu (25/7), ratusan pembuat konten dari berbagai daerah memadati Signature Gallery PIK2 dalam gelaran Indonesia Content Creator Summit (ICCS) 2026.

Bukan sekadar seminar, ICCS 2026 menghadirkan konsep berbeda.

Baca Juga:

Setelah mengikuti sesi berbagi ilmu bersama para praktisi, peserta ajang pertemuan tahunan para content creator itu langsung diajak mempraktikkan materi melalui kegiatan Ngonten Bareng di sejumlah destinasi ikonis di PIK2.

Ketua Pelaksana ICCS 2026 Rifky Widianto mengatakan event itu dirancang sebagai ruang yang mempertemukan kreator dari berbagai komunitas dan platform digital untuk saling belajar sekaligus memperluas jejaring.

“ICCS merupakan event tahunan yang mempertemukan para kreator konten dari berbagai komunitas, berbagai platform digital, serta berbagai perangkat yang digunakan untuk berkarya,” katanya.

Baca Juga:

Menurut Rifky, ICCS 2026 juga menjadi ruang kolaborasi agar para kreator mampu menghasilkan konten yang memberikan dampak positif.

“ICCS hadir sebagai ruang untuk saling terhubung, berkolaborasi, bertukar pengalaman, dan bersama-sama menciptakan dampak positif melalui konten yang inspiratif dan bermanfaat,” imbuhnya.

Ratusan pembuat konten dari berbagai daerah memadati Signature Gallery PIK2 dalam gelaran Indonesia Content Creator Summit (ICCS) 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ICCS 2026  Kreator Konten  PIK2  pasar jaya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp