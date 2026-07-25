Gabungkan Talk Show & Ngonten Bareng di PIK2, ICCS 2026 Dipadati Kreator Konten

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 kembali menjadi pusat berkumpulnya komunitas kreatif.

Pada Sabtu (25/7), ratusan pembuat konten dari berbagai daerah memadati Signature Gallery PIK2 dalam gelaran Indonesia Content Creator Summit (ICCS) 2026.

Bukan sekadar seminar, ICCS 2026 menghadirkan konsep berbeda.

Setelah mengikuti sesi berbagi ilmu bersama para praktisi, peserta ajang pertemuan tahunan para content creator itu langsung diajak mempraktikkan materi melalui kegiatan Ngonten Bareng di sejumlah destinasi ikonis di PIK2.

Ketua Pelaksana ICCS 2026 Rifky Widianto mengatakan event itu dirancang sebagai ruang yang mempertemukan kreator dari berbagai komunitas dan platform digital untuk saling belajar sekaligus memperluas jejaring.

“ICCS merupakan event tahunan yang mempertemukan para kreator konten dari berbagai komunitas, berbagai platform digital, serta berbagai perangkat yang digunakan untuk berkarya,” katanya.

Menurut Rifky, ICCS 2026 juga menjadi ruang kolaborasi agar para kreator mampu menghasilkan konten yang memberikan dampak positif.

“ICCS hadir sebagai ruang untuk saling terhubung, berkolaborasi, bertukar pengalaman, dan bersama-sama menciptakan dampak positif melalui konten yang inspiratif dan bermanfaat,” imbuhnya.