Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GAC Aion Siap Boyong Mobil Hybrid ke Indonesia, Full Line-up

Senin, 24 November 2025 – 10:16 WIB
GAC Aion Siap Boyong Mobil Hybrid ke Indonesia, Full Line-up - JPNN.COM
GAC Aion berencana menghadirkan mobil hybrid ke pasar Indonesia pada tahun depan. ilustrasi. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - GAC berencana akan menghadirkan dua kendaraan energi terbarukan untuk pasar di tanah air pada tahun depan.

Adapun dua mobil tersebut memiliki teknologi plug-in hybrid (PHEV) dan range extender hybrid (EREV).

Keduanya akan melengkapi jajaran kendaraan jenama asal Tiongkok itu yang saat ini didomonasi mobil listrik.

Baca Juga:

Diketahui, saat ini pasar mobil hibrida menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Berdasarkan data Gaikindo penjualan mobil berteknologi ramah lingkungan itu menembus angka 51.566 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2025.

CEO GAC Aion Indonesia, Andry Chiu pun menyambut baik jika pertumbuhan penjualan mobil hybrid di Indonesia tumbuh.

Baca Juga:

Sebab, GAC memiliki jajaran yang lengkap, khusunya berteknologi hybrid di China.

"Kalau memang PHEV itu marketnya bagus justru info ini saya sangat senang. Saya akan membawa PHEV dan EREV ke Indonesia. Kapan? nanti lihat tanggalnya," ungkap Andry Chiu saat ditemui di GJAW 2025, di Tangerang beberapa waktu lalu.

GAC Aion berencana menghadirkan mobil hybrid ke pasar Indonesia pada tahun depan. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GAC Aion  Mobil hybrid  GAC EREV  mobil listrik 
BERITA GAC AION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp